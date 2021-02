Nuovo Dpcm, Draghi stringe: riunione Cts - ministri in corso. Le ultime notizie (Di martedì 23 febbraio 2021) Mario Draghi stringe i tempi in vista del Nuovo Dpcm. È iniziato puntuale intorno alle 19 il vertice con i ministri in prima linea sulla pandemia e il Cts: riunione operativa per fare il punto sulla ... Leggi su quotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Marioi tempi in vista del. È iniziato puntuale intorno alle 19 il vertice con iin prima linea sulla pandemia e il Cts:operativa per fare il punto sulla ...

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - Corriere : Nuovo Dpcm, Draghi convoca ministri e Cts per varianti e misure - cronachelucane : Nuovo decreto legge varato ieri dal Consiglio dei Ministri - Il governo accelera sul nuovo dpcm con le norme anti… - Lolly13875897 : Breve storia comica(anche se da ridere c'è poco). Convocata riunione alle 19! Ma come, Draghi non lavorava al sorge… -