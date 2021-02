Non siamo ancora andati su Marte ma una serie ci dice come farlo (Di martedì 23 febbraio 2021) Un piccolo passo per un uomo, un grande passo «per il marxismo-leninismo». Per fortuna, non è andata così. Ma poche variabili hanno impedito che la storia prendesse un’altra piega e la corsa allo spazio, con il trofeo simbolico dell’allunaggio, venisse vinta dall’Unione Sovietica. come sarebbe andata? La risposta (o meglio: una delle milioni possibili) la dà la serie tv “For All Mankind” (si vede su Apple TV), creata dallo sceneggiatore Ronald D. Moore, che immagina – dopo anni di verità alternative – una storia alternativa. I russi anticipano la missione americana, la Luna viene conquistata e il programma inaugurato dal presidente Kennedy sembra vacillare (anzi fallire) sotto Nixon. Secondo Moore, che si è divertito a creare un effetto domino dettagliatissimo, l’America avrebbe reagito accelerando i tempi e, soprattutto, alzando la posta. Ai russi che ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 febbraio 2021) Un piccolo passo per un uomo, un grande passo «per il marxismo-leninismo». Per fortuna, non è andata così. Ma poche variabili hanno impedito che la storia prendesse un’altra piega e la corsa allo spazio, con il trofeo simbolico dell’allunaggio, venisse vinta dall’Unione Sovietica.sarebbe andata? La risposta (o meglio: una delle milioni possibili) la dà latv “For All Mankind” (si vede su Apple TV), creata dallo sceneggiatore Ronald D. Moore, che immagina – dopo anni di verità alternative – una storia alternativa. I russi anticipano la missione americana, la Luna viene conquistata e il programma inaugurato dal presidente Kennedy sembra vacillare (anzi fallire) sotto Nixon. Secondo Moore, che si è divertito a creare un effetto domino dettagliatissimo, l’America avrebbe reagito accelerando i tempi e, soprattutto, alzando la posta. Ai russi che ...

