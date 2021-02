Moni Ovadia | ”Protestare finché bar strapieni e teatri ancora chiusi”

(Di martedì 23 febbraio 2021) Le proteste di ieri e iilluminati ”sono un segnale importante per tener viva l’attenzione suie in generale della cultura e lo spettacolo dal vivo. Deve finire questa mentalità strapaesana, gretta e meschina nei confronti dello spettacolo dal vivo . Conte, in una infelice sortita ci ha definiti: ‘I nostri amici che si divertono’, noi che facciamo cultura, arte e teatro tracciamo il profilo identitario del paese ”. Cosìcommenta con l’Adnkronos la protesta silenziosa di ieri ‘facciamo luce sul teatro’ indetta dall’associazione U.n.i.t.a. che ha chiesto ai grandinazionali ma anche a quelli più piccoli di restare aperti e illuminati dalle 19.30 alle 21.30. “Ieri il teatro che dirigo, il Claudio Abbado di Ferrara illuminato, era stupendo, mi sono veramente emozionato – ...

Anche il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara si è 'acceso', nella serata di ieri lunedì 22 febbraio, per "Facciamo luce sul teatro", l'iniziativa sollecitata dall'Unione Nazionale Interpreti Tea ...