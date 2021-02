Milan, Tecca: “Nessun contributo dal mercato, flessione inevitabile” (Di martedì 23 febbraio 2021) Massimo Tecca, opinionista di 'Sky Sport', ha analizzato il difficile momento tra un mercato che non ha pagato e una flessione fisica inevitabile Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 febbraio 2021) Massimo, opinionista di 'Sky Sport', ha analizzato il difficile momento tra unche non ha pagato e unafisicaPianeta

PianetaMilan : .@acmilan, #Tecca: 'Nessun contributo dal #calciomercato, flessione inevitabile' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanForever81 : RT @MilanNewsit: Tecca: 'Il Milan ha iniziato la stagione in estate, una flessione è naturale' - milansette : Tecca: 'Il Milan ha iniziato la stagione in estate, una flessione è naturale' - sportli26181512 : Tecca: 'Il Milan ha iniziato la stagione in estate, una flessione è naturale': Intervenuto a Sky Sport 24, Massimo… - MilanNewsit : Tecca: 'Il Milan ha iniziato la stagione in estate, una flessione è naturale' -