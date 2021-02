Migranti: Ismu, in Italia quasi 6 mln stranieri, -0,7% in un anno (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Sono 5,92 milioni gli stranieri presenti in Italia, poco meno di uno straniero ogni dieci abitanti. I residenti sono circa 5 milioni (l'85%), i regolari non iscritti in anagrafe sono 366mila, mentre gli irregolari sono poco più di mezzo milione (517mila). E' quanto emerge dall'ultimo rapporto della Fondazione sulle migrazioni, realizzato su dati al primo gennaio 2020. Rispetto a un anno prima la variazione degli stranieri presenti è stata di un calo dello 0,7%. Tra i residenti stranieri i maschi rappresentano il 48,2% del totale e le femmine il 51,8%, i minorenni il 20,2% (contro il 14,8% di quelli di cittadinanza Italiana) e gli ultrasessantacinquenni sono il 4,9% (contro il 24,9% tra gli Italiani). Diminuiscono anche gli irregolari. Se a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Sono 5,92 milioni glipresenti in, poco meno di uno straniero ogni dieci abitanti. I residenti sono circa 5 milioni (l'85%), i regolari non iscritti in anagrafe sono 366mila, mentre gli irregolari sono poco più di mezzo milione (517mila). E' quanto emerge dall'ultimo rapporto della Fondazione sulle migrazioni, realizzato su dati al primo gennaio 2020. Rispetto a unprima la variazione deglipresenti è stata di un calo dello 0,7%. Tra i residentii maschi rappresentano il 48,2% del totale e le femmine il 51,8%, i minorenni il 20,2% (contro il 14,8% di quelli di cittadinanzana) e gli ultrasessantacinquenni sono il 4,9% (contro il 24,9% tra glini). Diminuiscono anche gli irregolari. Se a ...

TV7Benevento : Migranti: Ismu, in Italia quasi 6 mln stranieri, -0,7% in un anno (2)... - TV7Benevento : Migranti: Ismu, in Italia quasi 6 mln stranieri, -0,7% in un anno... - Fondazione_Ismu : RT @RedattoreSocial: #Migranti, Enoc (@Fondazione_Ismu): l'#Ismu e il suo lavoro di ricerca deve essere utilizzato il più possibile da enti… - RedattoreSocial : #Migranti, Enoc (@Fondazione_Ismu): l'#Ismu e il suo lavoro di ricerca deve essere utilizzato il più possibile da e… - RedattoreSocial : #Migranti, Enoc (@Fondazione_Ismu): i decisori politici utilizzino il rapporto (Area abbonati) -