L’ex Fiat che ha connesso Tim e Dazn I link con Elliott

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 23 febbraio 2021) Non solo sponsor, Tim ora entra con forza anche nel settore dei diritti tv della Serie A. Non direttamente, ma attraverso una partnership connel caso in cui la piattaforma di streaming si aggiudicasse (ad oggi è in pole) la trasmissione delle gare del campionato italiano nel prossimo triennio. Dietro l’ingresso del gruppo telefonico L'articolo