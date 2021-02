Isola dei famosi, arrivano anche i no: “Non ci sarò” (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La nuova edizione de ‘L’Isola dei famosi’ è oramai sempre più vicino. Oltre agli annunci dei concorrenti arrivano però anche dei rifiuti. Il conto alla rovescia è ormai partito da tantissimo tempo, ma ora sta davvero entrando ufficialmente nel vivo. Infatti pare davvero essere tutto pronto per la nuova edizione de ‘L’Isola dei famosi 2021’. Leggi su youmovies (Di martedì 23 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La nuova edizione de ‘L’dei’ è oramai sempre più vicino. Oltre agli annunci dei concorrentiperòdei rifiuti. Il conto alla rovescia è ormai partito da tantissimo tempo, ma ora sta davvero entrando ufficialmente nel vivo. Infatti pare davvero essere tutto pronto per la nuova edizione de ‘L’dei2021’.

IsolaDeiFamosi : Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi?? ?? @simone_paciello - trash_italiano : Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli entra nel cast! - pomeriggio5 : 'Il covid ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni' Giovanni Ciacci racconta a #Pomeriggio5 perchè non ha potu… - giovanniciacci : RT @pomeriggio5: Ospite a #Pomeriggio5 l'opinionista spiega perché non potrà partecipare a L'Isola dei Famosi - pomeriggio5 : Ospite a #Pomeriggio5 l'opinionista spiega perché non potrà partecipare a L'Isola dei Famosi -