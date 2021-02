Inter, Sensi pronto a tornare in gruppo (Di martedì 23 febbraio 2021) Stefano Sensi verso il ritorno in gruppo Dopo aver saltato il derby causa infortunio, l’ennesimo da quando è all’Inter, Stefano Sensi potrebbe tornare quasi subito a disposizione di Antonio Conte già a partire dalla ripresa degli allenamenti in programma per domani. “Dall’infermeria giungono solo buone notizie. Sensi era l’unico indisponibile nel derby, ma domani, alla ripresa degli allenamenti, dovrebbe almeno parzialmente tornare in gruppo. Pure gli acciaccati post-Milan, Barella (crampi) e Skriniar (contusione), non destano particolare preoccupazione” si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Stefanoverso il ritorno inDopo aver saltato il derby causa infortunio, l’ennesimo da quando è all’, Stefanopotrebbequasi subito a disposizione di Antonio Conte già a partire dalla ripresa degli allenamenti in programma per domani. “Dall’infermeria giungono solo buone notizie.era l’unico indisponibile nel derby, ma domani, alla ripresa degli allenamenti, dovrebbe almeno parzialmentein. Pure gli acciaccati post-Milan, Barella (crampi) e Skriniar (contusione), non destano particolare preoccupazione” si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi. L'articolo proviene damagazine.

