Insulti omofobi, lo scrittore Pierpaolo Mandetta in lacrime sui social: "Non posso avere paura a 33 anni" (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiPaestum (Sa) – In lacrime sui social dopo aver subito Insulti omofobi. A subire le offese e a raccontare la vicenda è lo scrittore salernitano Pierpaolo Mandetta. L'artista 33enne si trovava a Paestum (nel salernitano) a lavorare con un amico in un casale di sua proprietà quando, sicuri di non essere visti e nemmeno sentiti, un gruppo di ragazzini di 15 o 16 anni iniziano a urlare frasi omofobe. Lo scrittore, che già ai tempi del liceo era stato oggetto di bullismo da parte di coetanei, ha sfogato tutta la sua rabbia e la sua angoscia in un lungo post sui social, postando anche una foto in lacrime. "Pubblico questa foto senza vergogna, non importa se così mi rendo vulnerabile ...

