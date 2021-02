Grande Fratello Vip, la folle corsa di Alfonso Signorini per un topo, ma è solo uno scherzo (Di martedì 23 febbraio 2021) Ieri Alfonso Signorini ha abbandonato lo studio del Grande Fratello Vip 5 per la presenza di un topo, ma era solo uno scherzo ideato da Cristiano Malgioglio. La folle corsa di Alfonso Signorini via dallo studio del Grande Fratello Vip ha fatto il giro dei social in pochi minuti: tutta colpa di un topo! Per il conduttore infatti i piccoli roditori rappresentano una vera e propria fobia, come sa bene Cristiano Malgioglio, artefice del malefico scherzo. La diretta del Grande Fratello Vip 5 di ieri sera 23 febbraio ci ha regalato uno dei momenti più trash di questa lunghissima edizione che, finalmente, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 febbraio 2021) Ieriha abbandonato lo studio delVip 5 per la presenza di un, ma eraunoideato da Cristiano Malgioglio. Ladivia dallo studio delVip ha fatto il giro dei social in pochi minuti: tutta colpa di un! Per il conduttore infatti i piccoli roditori rappresentano una vera e propria fobia, come sa bene Cristiano Malgioglio, artefice del malefico. La diretta delVip 5 di ieri sera 23 febbraio ci ha regalato uno dei momenti più trash di questa lunghissima edizione che, finalmente, ...

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GFVIP! Ci salutiamo... ma solo per qualche giorno: la SEMI… - itsforhys : RT @versoblio: Dopo marzo non voglio più sentire parlare di grande fratello, bannatelo per almeno qualche anno perché qui la gente si accan… - thishighwalls : RT @rainbeyes: la cosa peggiore dopo la tanto attesa fine del grande fratello è che inizia quella piaga dell'isola dei famosi -