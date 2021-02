Giovanni Ciacci svela perché non può partecipare a L’Isola dei Famosi

(Di martedì 23 febbraio 2021)ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque hato come mai non farà parte del cast della nuova edizione dedei. Come già sapevamo, infatti, né Amedeo Goria né– che sarebbero dovuti regolarmente partire per l’Honduras – avrebbero superato le rigidissime visite mediche imposte dalla produzione e se il giornalista è stato fatto rimanere a casagli sono state trovate delle extra sistole al cuore, il costumista è stato bocciato dal medico in seguito a dei problemi ai polmoni, che gli avrebbe lasciato il Covid-19., infatti, è stato per settimane positivo al CoronaVirus e costretto almento domiciliare, seppur totalmente ...

Non ci sarà - come peraltro aveva confermato lei stessa - l'ex gieffina Floriana Secondi, ma a quanto pare non dovrebbe esserci nemmeno il costumista. Leggi anche - > Floriana Secondi ...Dopo le defezioni di Amadeo Goria e, che secondo TvBlog non avrebbero superato il test fisico per poter sbarcare in Honduras, sono molti i nomi sul tavolo, dal vincitore di Ballando ...Giovanni Ciacci non parteciperà all'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi perché non ha superato le visite mediche per colpa del Covid (video) ...Ospite della puntata di Pomeriggio 5 in onda il 23 febbraio 2021, Giovanni Ciacci ha parlato dei reali motivi per i quali alla fine non è partito per l’Isola dei famosi 2021. Come si era detto su dive ...