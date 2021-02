Fausto Gresini è morto per covid | l’annuncio del team

(Di martedì 23 febbraio 2021)per. L’ex pilota del motomondiale aveva 60 anni. “La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo praticamente due mesi di lotta alci lascia con 60 anni appena compiuti”, si legge in una nota delRacing. “Tutta laRacing si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese…e alle innumerevoli persone che hanno avuto l’occasione di conoscerlo e apprezzarlo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Gazzetta_it : #Gresini e le nostre scuse - SkySportMotoGP : La notizia della sua morte si era diffusa sui mezzi di informazione, noi compresi e ce ne scusiamo profondamente co… - fanpage : La famiglia #Gresini smentisce la notizia della morte di Fausto. - MediasetTgcom24 : Coronavirus, morto l'ex campione di motociclismo Fausto Gresini #FaustoGresini - MediasetTgcom24 : Coronavirus, morto l'ex campione di motociclismo Fausto Gresini #FaustoGresini -

Ultime Notizie dalla rete : Fausto Gresini

Il teamRacing ha confermato la notizia cheè morto nella giornata di oggi a 60 anni a causa della COVID - ...è morto a 60 anni . L'annuncio ufficiale in un tweet del Team: 'La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid, ...La carriera da team manager. Sete Gibernau, Colin Edwards e Fausto Gresini. 2 anni dopo il ritiro da pilota, diventa team manager aprendo la Gresini Racing. Nel 2012 Gresini Racing corre con una ...Fausto Gresini ci ha lasciati. Il manager imolese ha perso la sua battaglia con il Covid ed è morto all’ospedale Maggiore di Bologna. Ricoverato ormai da tre mesi, Gresini ha lottato come un leone ma ...