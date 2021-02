Ecommerce: TikTok e Shopify si alleano in Italia per aiutare imprese a ripartire (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (LabItalia) - TikTok e Shopify uniscono le forze per supportare la digital transformation di migliaia di attività imprenditoriali, dalle pmi alle grandi realtà, aiutandole a innovarsi e a cogliere le enormi opportunità che derivano dalla nuova frontiera dello shopping online: il social commerce, ovvero la vendita di prodotti e servizi attraverso piattaforme digitali e social media, diventati oggi la nuova vetrina virtuale del commercio. È questo, in sintesi, l'obiettivo dell'alleanza tra TikTok, la destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili, e Shopify, una delle più avanzate piattaforme e-commerce all-in-one a livello globale, che è già attiva negli Stati Uniti da ottobre 2020 e da oggi si estende anche in Europa e in particolare in Italia, Francia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Lab) -uniscono le forze per supportare la digital transformation di migliaia di attività imprenditoriali, dalle pmi alle grandi realtà, aiutandole a innovarsi e a cogliere le enormi opportunità che derivano dalla nuova frontiera dello shopping online: il social commerce, ovvero la vendita di prodotti e servizi attraverso piattaforme digitali e social media, diventati oggi la nuova vetrina virtuale del commercio. È questo, in sintesi, l'obiettivo dell'alleanza tra, la destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili, e, una delle più avanzate piattaforme e-commerce all-in-one a livello globale, che è già attiva negli Stati Uniti da ottobre 2020 e da oggi si estende anche in Europa e in particolare in, Francia, ...

