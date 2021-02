Covid, Salvini: “Su Arcuri deciderà Draghi” (Di martedì 23 febbraio 2021) “Oggi non ho parlato di Arcuri con Draghi”. Così all’Adnkronos Matteo Salvini, dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi: “Ritengo che il commissario non è stato all’altezza dei compiti che gli sono stati assegnati”. Ritiene sempre che debba lasciare? “Ripeto: non è stato all’altezza dei compiti assegnati, deciderà poi il presidente Draghi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 febbraio 2021) “Oggi non ho parlato dicon”. Così all’Adnkronos Matteo, dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario: “Ritengo che il commissario non è stato all’altezza dei compiti che gli sono stati assegnati”. Ritiene sempre che debba lasciare? “Ripeto: non è stato all’altezza dei compiti assegnati,poi il presidente”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - LegaSalvini : #SALVINI: 'LICENZIARE #ARCURI. APRIRE RISTORANTI, PALESTRE E TEATRI' - disinformatico : Ricordate Salvini e i 500 mila euro che in Svizzera ti accreditavano 'con un solo foglio'? Beh, non era un solo f… - italiana__doc : RT @ChiodiDonatella: @MATTEOSALVINI IN #PIAZZA: 'IN #ZONAGIALLA I #RISTORANTI A #CENA LI APRO DOMANI' C'è chi dice: 'Ma non ha fatto ancor… - MicheleAnnibale : RT @francofontana43: Draghi: di fatto un Conte-3 senza opposizione. Dov’è la svolta? Dpcm, Mes, servizi, sottosegretari, prescrizione. Sul… -