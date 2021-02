Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2021: la graduatoria al netto degli scarti (Di martedì 23 febbraio 2021) Al termine dei Mondiali di Pokljuka è stata ridisegnata anche la Classifica della Coppa del Mondo femminile di biathlon: mancano tre tappe alla fine della stagione, e dato che sono state disputate 19 gare, nella graduatoria finale verranno scartati i quattro peggiori risultati di ciascuna atleta. Al momento, in testa c’è virtualmente Tiril Eckoff (Norvegia) con 762 punti, davanti ad Hanna Oeberg (Svezia) con 686, mentre il podio è completato da Marte Olsbu Roiseland (Norvegia) con 679. In casa Italia è al momento quinta Dorothea Wierer a quota 576. Mancano sette gare alla fine della stagione: sprint e pursuit a Nove Mesto I e Nove Mesto II e sprint, pursuit e mass start ad Oestersund. Di seguito la Classifica generale della Coppa del ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Al termine dei Mondiali di Pokljuka è stata ridisegnata anche ladelladeldi: mancano tre tappe alla fine della stagione, e dato che sono state disputate 19 gare, nellafinale verranno scartati i quattro peggiori risultati di ciascuna atleta. Al momento, in testa c’è virtualmente Tiril Eckoff (Norvegia) con 762 punti, davanti ad Hanna Oeberg (Svezia) con 686, mentre il podio è completato da Marte Olsbu Roiseland (Norvegia) con 679. In casa Italia è al momento quinta Dorothea Wierer a quota 576. Mancano sette gare alla fine della stagione: sprint e pursuit a Nove Mesto I e Nove Mesto II e sprint, pursuit e mass start ad Oestersund. Di seguito lagenerale delladel ...

HyboriaLeague : @BryanCondor5 La storia di questa strana idea la trovi quaggiù. ?????? Poi per capire come funziona c'è la sezione Reg… - diego_tvl : @Ciblan3 @sscnapoli Peccato che Gattuso e il suo Napoli fossero secondi in classifica il 16/12... Una Coppa Italia… - mantegazziani : in tre mosse a stretto giro: -eliminati dalla coppa italia; -sorpassati in classifica; -battuti nettamente nel derb… - 1411nico : @MlCH_95 @ancilo90 La prima in classifica italiana fa ultima nel girone di coppa contro gli due squadre di scappati… - Ciblan3 : @Carloalvino 1 mese fa dicevi: Siamo in corsa per scudetto,coppa Italia,Supercoppa e l'Europa League; Adesso setti… -