Attacco in Congo, la Camera ricorda Attanasio e Iacovacci: il minuto di silenzio poi il lungo applauso. Fico: “Atto di vigliacca ferocia” – Video (Di martedì 23 febbraio 2021) Il giorno dopo l’Attacco in Congo che ha tolto la vita all’ambasciatore d’Italia nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, e al carabiniere Vittorio Iacovacci, la Camera dei deputati ha voluto dedicare loro l’apertura della seduta pomeridiana di martedì 23 febbraio. “Siamo addolorati e costernati per questo Atto di incomprensibile e vigliacca ferocia contro due nostri connazionali che erano impegnati, nell’ambito dei propri ruoli, in un’azione internazionale di sostegno e di solidarietà nei confronti della popolazione locale”, ha detto il presidente della Camera Roberto Fico che ha poi espresso “riconoscenza ed apprezzamento” a tutto il personale della rete diplomatica e dell’Arma dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Il giorno dopo l’inche ha tolto la vita all’ambasciatore d’Italia nella Repubblica democratica del, Luca, e al carabiniere Vittorio, ladei deputati ha voluto dedicare loro l’apertura della seduta pomeridiana di martedì 23 febbraio. “Siamo addolorati e costernati per questodi incomprensibile econtro due nostri connazionali che erano impegnati, nell’ambito dei propri ruoli, in un’azione internazionale di sostegno e di solidarietà nei confronti della popolazione locale”, ha detto il presidente dellaRobertoche ha poi espresso “riconoscenza ed apprezzamento” a tutto il personale della rete diplomatica e dell’Arma dei ...

La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - ilpost : Luca #Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del #Congo, è morto a causa delle ferite riport… - neifatti : Attacco in Congo, stasera il rientro dei feretri - forza_italia : RT @Vincenza_Lab: Ora @Montecitorio commemorazione dell’ Ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci, vittime di un vile attacco in… -