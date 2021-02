Ambulatori pieni e rebus vaccini | medici nel caos

(Di martedì 23 febbraio 2021)presi d'assalto. Fra telefoni che squillano senza sosta e pazienti che si presentano alla porta per i motivi più disparati. Da quando è partita la campagna della Regione Toscana per ...

LA NAZIONE

... preferendo evitare il ricorso ai pronto soccorso degli ospedali " dove temono che con la presenza di altre persone il rischio di contagio aumenti " raggiungono gliper le più svariate ...Le vaccinazioni si fanno negli ospedali, neglio nei grandi hub che si allestiscono per ... Servono grandi spazi e visto che ne siamo, perché spendere quattrini per prefabbricati che ...Ambulatori medici presi d’assalto. Fra telefoni che squillano senza sosta e pazienti che si presentano alla porta per i motivi più disparati. Da quando è partita la campagna della Regione Toscana per ...Medici di famiglia mobilitati per la nuova fase della campagna vaccinale, aperte le prenotazioni. Pascuzzi, vicepresidente dell’ordine provinciale: "Confronto con il sindaco per individuare le struttu ...