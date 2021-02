Xbox Series X/S: in arrivo un boost di frame rate per i giochi Xbox One (Di lunedì 22 febbraio 2021) La retrocompatibilità delle nuove console porta con sé molti vantaggi. Uno di questi permette di sbloccare il frame rate di alcuni giochi Xbox One su Xbox Series X/S Le potenzialità delle nuove console non risiede solo nel poter giocare agli ultimi titoli usciti ad una qualità non raggiungibile sulle console di vecchia generazione, ma anche nel poter recuperare, grazie alla retrocompatibilità, titoli appartenenti al passato più o meno recente che hanno lasciato un segno, nel bene e nel male, nella storia dei videogiochi. Per quanto riguarda Microsoft, sembra che la società abbia piani per portare ulteriori giochi del passato in retrocompatibilità su Xbox Series X/S ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 febbraio 2021) La retrocompatibilità delle nuove console porta con sé molti vantaggi. Uno di questi permette di sbloccare ildi alcuniOne suX/S Le potenzialità delle nuove console non risiede solo nel poter giocare agli ultimi titoli usciti ad una qualità non raggiungibile sulle console di vecchia generazione, ma anche nel poter recuperare, grazie alla retrocompatibilità, titoli appartenenti al passato più o meno recente che hanno lasciato un segno, nel bene e nel male, nella storia dei video. Per quanto riguarda Microsoft, sembra che la società abbia piani per portare ulterioridel passato in retrocompatibilità suX/S ...

