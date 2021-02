Uomini e Donne, un’ex tronista pronta a diventare mamma bis! (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne Flora Canto diventerà mamma per la seconda volta. L’annuncio della seconda gravidanza è arrivato sul profilo Instagram di Flora, in cui appare sorridente con il pancione: La bella Flora è già mamma della piccola Martina nata nel 2017, la figlia avuta da Enrico Brignano, e adesso la famiglia si appresta ad allargarsi: In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina… Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto.. E ancora: Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte.. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita. Anche il comico ha dato il lieto annuncio su Instagram, condividendo con i suoi ... Leggi su isaechia (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’exdiFlora Canto diventeràper la seconda volta. L’annuncio della seconda gravidanza è arrivato sul profilo Instagram di Flora, in cui appare sorridente con il pancione: La bella Flora è giàdella piccola Martina nata nel 2017, la figlia avuta da Enrico Brignano, e adesso la famiglia si appresta ad allargarsi: In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina… Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto.. E ancora: Ora aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte.. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita. Anche il comico ha dato il lieto annuncio su Instagram, condividendo con i suoi ...

