Ultime Notizie Roma del 22-02-2021 ore 07 | 10

(Di lunedì 22 febbraio 2021)Daily News radio giornale per lunedì 22 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri la proroga di un mese del divieto la mobilità tra regioni sarà confermata la deroga per le visite parenti insieme a due figli minori da domani in arancione Ancona e altri 19 comuni della provincia con le varianti continuare con le restrizioni indispensabile secondo speranza Gelmini assicura le regioni decisioni tempestive ma condivise il tasso di positività Nazionale covid Elisa dal 5 al 4% altri 202 decessi a fine marzo d’Italia arriverà 13 milioni di dosi di vaccino ricevute da inizio campagna dice Locatelli Intesa per la partecipazione dei medici di base alle somministrazioni di Maiori chiama il MoVimento 5 Stelle l’unità se c’è un vuoto interno si rispetta basta fai dei di conferma e un signore Spero che movimento lo accolga a ...

sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - fanpage : Decreto e Dpcm Covid, Draghi convoca le Regioni alle 19 - fanpage : Dopo le vaccinazioni si va verso il #lockdown morbido nel Regno Unito - infoitsalute : Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: verso nuovo decreto, stop agli spostamenti tra Regioni fino al 27… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Sole 24 ORE

In studio a Live non è la D'Urso Maria Teresa Ruta dopo l'uscita dalla casa del GFVIP insieme ai figli. Il primo commento è quello rivolto all'ex marito Amedeo Goria , che ha scritto una lettera a ...Non prendono la Naspi, l'indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori subordinati; e non prendono la DisColl per i collaboratori coordinati e continuativi. I lavoratori autonomi, oltre cinque ...Progetto per far rivivere le boutique chiuse e senza turisti trasformandole in un museo diffuso. I, Quadrilatero diventa palcoscenico ...Funerale anticipato nella notte con solo 12 persone. Il timore delle autorità: raduno di massa per l’addio a uno dei boss più sanguinari ...