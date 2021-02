Truffe romantiche nelle piattaforme di incontri online : cuori infranti e portafogli vuoti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sempre più persone si sono riversate su piattaforme di incontri online in cerca di romanticismo e compagnia sulla scia di blocchi e mandati di allontanamento sociale, ma la nuova realtà sta anche creando condizioni che contribuiscono a perdite record da Truffe romantiche, secondo un rapporto dalla Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti. “Nel 2020, le perdite segnalate per Truffe romantiche hanno raggiunto la cifra record di 304 milioni di dollari, in aumento di circa il 50% rispetto al 2019. Per un individuo, ciò significava una perdita mediana di $ 2.500. Dal 2016 al 2020, le perdite totali in dollari dichiarate sono aumentate di oltre quattro volte e il numero di segnalazioni è quasi triplicato “, si legge nel rapporto. Oltre ad alcuni effetti della ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sempre più persone si sono riversate sudiin cerca di romanticismo e compagnia sulla scia di blocchi e mandati di allontanamento sociale, ma la nuova realtà sta anche creando condizioni che contribuiscono a perdite record da, secondo un rapporto dalla Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti. “Nel 2020, le perdite segnalate perhanno raggiunto la cifra record di 304 milioni di dollari, in aumento di circa il 50% rispetto al 2019. Per un individuo, ciò significava una perdita mediana di $ 2.500. Dal 2016 al 2020, le perdite totali in dollari dichiarate sono aumentate di oltre quattro volte e il numero di segnalazioni è quasi triplicato “, si legge nel rapporto. Oltre ad alcuni effetti della ...

