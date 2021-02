Studio Universitario conferma: Scacchista bloccato da YouTube per aver usato “neri contro bianchi” (Di lunedì 22 febbraio 2021) La storia dello Scacchista bloccato da YouTube per aver usato “neri contro bianchi” l’avrete letta in questi giorni, e parla del modo sbagliato per combattere l’odio in Rete. Certo, non possiamo pretendere un costante controllo umano sulla fiumana di commenti che costantemente tracimano nella Rete e dintorni. Ma se demandi tutto a una intelligenza artificiale, e la stessa ti banna per aver usato “neri contro bianchi” parlando di un incontro di scacchi, allora abbiamo un problema. Ed anche un problema bello grave. Scacchista bloccato da YouTube per aver ... Leggi su bufale (Di lunedì 22 febbraio 2021) La storia dellodaper” l’avrete letta in questi giorni, e parla del modo sbagliato per combattere l’odio in Rete. Certo, non possiamo pretendere un costantello umano sulla fiumana di commenti che costantemente tracimano nella Rete e dintorni. Ma se demandi tutto a una intelligenza artificiale, e la stessa ti banna per” parlando di un indi scacchi, allora abbiamo un problema. Ed anche un problema bello grave.daper...

