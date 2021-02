Serve un “lockdown” per i virologi (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Basta scienziati in tv. Basta allarmismi. Occorre un giro di vite sulla comunicazione di questi luminari anti Covid che tra sapere e business sono tra i personaggi più gettonati dai media. Oramai non c'è più tv, radio, web, social, quotidiani e magazine dove non c'è presenza della “star” del virus. Uno scenario che in Francia ha fatto saltare in aria il presidente della Repubblica. E così Emmanuell Macron ha detto basta esperti di ogni ordine e grado nel piccolo schermo. Disponendo, in estrema sintesi, di parlare solo con l'Eliseo e non davanti alle telecamere. "Siamo in un periodo complesso", spiegava una fonte dell’Eliseo. La scintilla che ha portato Macron alla svolta, un intervento pubblico del capo del Cts francese, Jean-François Delfraissy, che aveva invocato la più drastica delle misure di contenimento. Come dire, una sorta di Walter Ricciardi all'italiana, sempre pronto a ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 febbraio 2021) . Basta scienziati in tv. Basta allarmismi. Occorre un giro di vite sulla comunicazione di questi luminari anti Covid che tra sapere e business sono tra i personaggi più gettonati dai media. Oramai non c'è più tv, radio, web, social, quotidiani e magazine dove non c'è presenza della “star” del virus. Uno scenario che in Francia ha fatto saltare in aria il presidente della Repubblica. E così Emmanuell Macron ha detto basta esperti di ogni ordine e grado nel piccolo schermo. Disponendo, in estrema sintesi, di parlare solo con l'Eliseo e non davanti alle telecamere. "Siamo in un periodo complesso", spiegava una fonte dell’Eliseo. La scintilla che ha portato Macron alla svolta, un intervento pubblico del capo del Cts francese, Jean-François Delfraissy, che aveva invocato la più drastica delle misure di contenimento. Come dire, una sorta di Walter Ricciardi all'italiana, sempre pronto a ...

