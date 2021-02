Scuola | terminato concorso precari Saranno assegnate 32mila cattedre

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Si sono concluse lo scorso 19 febbraio, venerdì, le prove delstraordinario per lasecondaria di primo e secondo grado. I candidati presenti sono stati 56.101, pari all’84,9% di quelli previsti.Per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono state utilizzate 5.832 aule, pari a una media di 9,6 candidati per aula, che hanno tutti seguito uno specifico protocollo di sicurezza. Le classi dicoinvolte sono state 109. Le giornate di prove sono state in tutto 13. Ilha preso il via lo scorso 22 ottobre.La procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo di docenti dellasecondaria di primo e secondo grado è stata bandita a livello nazionale per l’assegnazione di 32.000 posti. Le commissioni hanno già iniziato le correzioni delle prove ...