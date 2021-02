Scontro a ‘Non è l’Arena’, Giletti si infuria con Bassetti: “è diventato un politico” (Video) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tra Massimo Giletti e Matteo Bassetti è Scontro a ‘Non è l’Arena’. L’infettivologo: “Parliamo anche di cose positive” e il conduttore replica: “E’ diventato politico” E’ trascorso un anno preciso dall’esplosione del primo focolaio a Codogno e sul covid l’infettivologo Matteo Bassetti intervistato a ‘Non è l’Arena‘ si è rifiutato di innescare polemiche. Massimo Giletti si è infuriato. Poco prima del suo intervento infatti il conduttore aveva posto l’attenzione sugli errori commessi dal governo e dai tecnici, a cominciare dalla chiusura e poi immediata riapertura dell’ospedale di Alzano Lombardo. Ospedale dove si sarebbero registrati in pochi giorni numerosi casi di positività. Quindi ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tra Massimoe Matteo. L’infettivologo: “Parliamo anche di cose positive” e il conduttore replica: “E’” E’ trascorso un anno preciso dall’esplosione del primo focolaio a Codogno e sul covid l’infettivologo Matteointervistato aè l’Arena‘ si è rifiutato di innescare polemiche. Massimosi èto. Poco prima del suo intervento infatti il conduttore aveva posto l’attenzione sugli errori commessi dal governo e dai tecnici, a cominciare dalla chiusura e poi immediata riapertura dell’ospedale di Alzano Lombardo. Ospedale dove si sarebbero registrati in pochi giorni numerosi casi di positività. Quindi ...

