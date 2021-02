“Sai che Giulia e Stefania…”. E Tommaso Zorzi resta di sasso, la soffiata di Dayane Mello al GF Vip (Di lunedì 22 febbraio 2021) La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e il cerchio si stringe attorno agli inquilini della casa di Cinecittà. Dopo l’eliminazione di Giulia Salemi, che ha perso lo scontro diretto con Stefania Orlando, Alfonso Signorini ha dato il via alle votazioni che hanno portato all’apertura di un nuovo televoto. Esclusi ovviamente Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, i primi tre finalisti ufficiali della quinta edizione del reality show di Canale 5. Durante la diretta di lunedì scorso, Tommaso è stato proclamato terzo finalista di questa edizione di Grande Fratello Vip, ma questa non è stata l’unica emozione per l’influencer. Infatti l’inquilino, in occasione del compleanno di suo papà, ha potuto parlare di lui e del loro complicato rapporto, ma per l’occasione ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e il cerchio si stringe attorno agli inquilini della casa di Cinecittà. Dopo l’eliminazione diSalemi, che ha perso lo scontro diretto con Stefania Orlando, Alfonso Signorini ha dato il via alle votazioni che hanno portato all’apertura di un nuovo televoto. Esclusi ovviamente, Pierpaolo Pretelli e, i primi tre finalisti ufficiali della quinta edizione del reality show di Canale 5. Durante la diretta di lunedì scorso,è stato proclamato terzo finalista di questa edizione di Grande Fratello Vip, ma questa non è stata l’unica emozione per l’influencer. Infatti l’inquilino, in occasione del compleanno di suo papà, ha potuto parlare di lui e del loro complicato rapporto, ma per l’occasione ...

