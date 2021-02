Prorogato stop spostamenti tra regioni In zona rossa niente visite a parenti

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA – A quanto si apprende il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sull’emergenza Covid che proroga lo stop allo spostamento tra regioni. Il decreto vieta lo spostamento tra regioni se non per motivi di necessità e lavoro fino al 27 marzo. Tra le novità del nuovo testo, la limitazione delle visite nelle case private in zona rossa: non varrà più la regole della visita concessa una volta al giorno a due adulti con figli minori di 14 anni, valida invece per le zone gialle e arancioni.

Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - SecchiElias : #RT @notiziae: #BREAKING Covid, prorogato lo stop allo spostamento tra regioni fino al 27 marzo. @notiziae - Pedro69280970 : RT @LaVeritaWeb: Oggi il consiglio dei ministri per i nuovi divieti: prorogato lo stop agli spostamenti. Ieri summit tra governatori, Rober… - quaranta_vito : Sappiate che Pasqua è il 4 aprile... veramente credete che ve la faranno festeggiare con pasquetta annessa? Veramen… - anto_galli4 : E l'italia continua a galleggiare nella ?? governata da patetici stronzi, inavasa da sanguisughe ma italiani prigion… -

Ultime Notizie dalla rete : Prorogato stop

Saràalmeno fino al 27 marzo il decreto in scadenza giovedì prossimo. Pressing dei Governatori per rivedere i parametri che determinano i colori per zone e indennizzi immediati per le attività ...Le prospettive sono tutt'altro che rosee, visto che loalle feste, fissato per decreto fino al 5 marzo, se saràprovocherà nuovi rinvii e annullamenti". "Nella nostra Regione " spiega ...Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni ... a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. Stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private.Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e anche la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di ...