Pd | Parisi | ' congresso? Più che utile | chiarimento necessario per tutti' Adnkronos

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Ha ragione Bettini. Serve un congresso". Lo dice Arturo Parisi all'Adnkronos quando gli viene chiesto se sia d'accordo con chi dice che è arrivato il momento di un congresso del Pd. Tra questi, Goffredo Bettini. Ma, puntualizza il Professore, "non condivido niente della analisi e della proposta che lo stratega Pd va svolgendo da mesi". E che vede nel ritorno al proporzionale un approdo che è "esattamente l'opposto a quella che, nel solco dell'Ulivo ci portò prima alla fondazione del Pd". I dem possono anche "invertire la rotta e tornare sui propri passi là dove l'attuale gruppo dirigente si era formato" ma per farlo, osserva Parisi, serve appunto un congresso.

