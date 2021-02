Palermo-Catanzaro | l’amarezza di Boscaglia | i rosa falliscono un altro esame di maturità

Leggi su mediagol

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Uno a due. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.Brutta battuta d’arresto per ilche inciampa sull’ostacoloe stecca l’ennesima prova didi questa altalenante e tormentata stagione. Nel faccia a faccia contro i calabresi, la formazione di Robertoha pagato a caro prezzo due gravi disattenzioni difensive: "I due gol nascono da due nostri errori: nel primo gol in uscita, il secondo da una punizione che non avremmo dovuto concedere. Abbiamo subito la rete in un ottimo momento per noi, quando avevamo chiuso il. Da un calcio piazzato poi può succedere di tutto. Peccato perché è stata una partita equilibrata, abbiamo tenuto bene il campo. Sapevamo che potevano darci fastidio ma ripeto che è stata una sfida combattuta ...