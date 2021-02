Napoli, via Tribunali invasa dai topi: “Urge intervento immediato” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In via Tribunali decine di topi sono fuoriusciti da una discarica che continua a sprofondare e sono alla disperata ricerca di cibo. A nulla sono serviti gli innumerevoli tentativi di derattizzazione nella zona. Come riporta il mattino i residenti e gli operatori di Asia e Napoli servizi sono stati letteralmente aggrediti da questo gruppo di topi in via Tribunali e più precisamente a via Piscicelli. Da diverso tempo si susseguono segnalazioni per cercare di eliminare il problema. Anche alcuni consiglieri comunali come Simone Guarino, Mario Maggio e Assunta Natale hanno provato a sollecitare chi di dovere. Si è arrivati al punto in cui l’invasione è diventato un fenomeno fuori controllo. Queste le parole di Guarino: “Siamo intervenuti più volte – ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– In viadecine disono fuoriusciti da una discarica che continua a sprofondare e sono alla disperata ricerca di cibo. A nulla sono serviti gli innumerevoli tentativi di derattizzazione nella zona. Come riporta il mattino i residenti e gli operatori di Asia eservizi sono stati letteralmente aggrediti da questo gruppo diin viae più precisamente a via Piscicelli. Da diverso tempo si susseguono segnalazioni per cercare di eliminare il problema. Anche alcuni consiglieri comunali come Simone Guarino, Mario Maggio e Assunta Natale hanno provato a sollecitare chi di dovere. Si è arrivati al punto in cui l’invasione è diventato un fenomeno fuori controllo. Queste le parole di Guarino: “Siamo intervenuti più volte – ...

