MotoGP, Marc Marquez frena l'entusiasmo: 'Non so quando rientrerò' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo mesi di assenza , non solo dai circuiti, ma anche dalle interviste della stampa, Marc Marquez è tornato davanti ai riflettori per la presentazione del team Factory Honda di questa mattina. Lo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo mesi di assenza , non solo dai circuiti, ma anche dalle interviste della stampa,è tornato davanti ai riflettori per la presentazione del team Factory Honda di questa mattina. Lo ...

