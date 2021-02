Mariangela non ce l’ha fatta, è morta di Covid. Nessuno l’ha vaccinata (Di lunedì 22 febbraio 2021) Era nata 33 anni fa con una grave disabilità, Mariangela, paralizzata praticamente ovunque. È morta oggi, 22 febbraio, a causa del Covid. Non era ancora stata vaccinata. Non poteva muoversi, parlare o mangiare da sola. La mamma Concettina ha speso tutta la sua vita per lei, giorno e notte. E si è battuta ferocemente per i diritti dei disabili e contro la burocrazia, quando l’Inps le aveva tolto l’assegno di disabilità. E in quella battaglia si era dato da fare anche il senatore e leader di ItalExit, Gianluigi Paragone.



Dopo oltre 4 anni di calvario, per Concettina era arrivato finalmente il momento di tirare un grande sospiro di sollievo e potersi anche emozionare davanti a un risultato di giustizia chiesto a lungo. La mamma di Mariangela, nata con una gravissima disabilità mentale e fisica, si ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Era nata 33 anni fa con una grave disabilità,, paralizzata praticamente ovunque. Èoggi, 22 febbraio, a causa del. Non era ancora stata. Non poteva muoversi, parlare o mangiare da sola. La mamma Concettina ha speso tutta la sua vita per lei, giorno e notte. E si è battuta ferocemente per i diritti dei disabili e contro la burocrazia, quando l’Inps le aveva tolto l’assegno di disabilità. E in quella battaglia si era dato da fare anche il senatore e leader di ItalExit, Gianluigi Paragone.Dopo oltre 4 anni di calvario, per Concettina era arrivato finalmente il momento di tirare un grande sospiro di sollievo e potersi anche emozionare davanti a un risultato di giustizia chiesto a lungo. La mamma di, nata con una gravissima disabilità mentale e fisica, si ...

VentagliP : RT @PCattoretti: 'Che cosa sono i fiori se non qualcosa d’amore che da sotto la terra viene fino alla mia mano a fare la festa generosa...'… - robertis_emilia : RT @PCattoretti: 'Che cosa sono i fiori se non qualcosa d’amore che da sotto la terra viene fino alla mia mano a fare la festa generosa...'… - PCattoretti : 'Che cosa sono i fiori se non qualcosa d’amore che da sotto la terra viene fino alla mia mano a fare la festa gener… - CristianeGLima : RT @Hakflak: @MariangelaSant8 @Make_u2_happy @smarucci461 @BrindusaB1 @paoloigna1 @albertopetro2 @scastaldi9 @AlessandraCicc6 @NadiaZanelli… - emilypersempre : @bell_mariangela @sara33052052 Non dire cazzate per rubare voti! Stefania la votano gli zorzando e smettila! -

Ultime Notizie dalla rete : Mariangela non Comunicato stampa: "Seconde a nessuno", in due anni 516 donne con background migratorio hanno beneficiato delle attività del progetto contro ... ...Veneto progetti donna Mariangela Zanni - arrivano da sempre donne di diverse nazionalità (circa il 25 per cento del totale delle donne accolte) e con diversi vissuti di maltrattamenti. Mentre non ...

Paura a Cerreto Guidi: ladri rubano in una villetta e minacciano il proprietario Non ha reagito ma ha fatto fuggire i malviventi con un bottino ancora da quantificare. Il trentenne ... i genitori erano usciti per fare la spesa; la madre è l'assessore cerretese Mariangela Castagnoli.

Tre banditi nella villetta dell’assessora Castagnoli Il Tirreno Sei sempre con noi. DOTT. Sei sempre con noi. Tua moglie Mariangela, i tuoi figli Maria Eugenia con Giovanni, Stefano con Maria Vittoria, Alessandro con Federica, Raffaella con Maurizio, i tuoi nipoti Francesca, Giovanni ...

Tre banditi nella villetta dell’assessora Castagnoli Il figlio, che era da solo in camera, è stato minacciato da un malvivente armato con una pistola. Una piccola cassaforte a muro è stata aperta con una mola ...

...Veneto progetti donnaZanni - arrivano da sempre donne di diverse nazionalità (circa il 25 per cento del totale delle donne accolte) e con diversi vissuti di maltrattamenti. Mentre...ha reagito ma ha fatto fuggire i malviventi con un bottino ancora da quantificare. Il trentenne ... i genitori erano usciti per fare la spesa; la madre è l'assessore cerreteseCastagnoli.DOTT. Sei sempre con noi. Tua moglie Mariangela, i tuoi figli Maria Eugenia con Giovanni, Stefano con Maria Vittoria, Alessandro con Federica, Raffaella con Maurizio, i tuoi nipoti Francesca, Giovanni ...Il figlio, che era da solo in camera, è stato minacciato da un malvivente armato con una pistola. Una piccola cassaforte a muro è stata aperta con una mola ...