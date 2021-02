Luca Attanasio, l’intervista di Diego Bianchi nel 2019 all’ambasciatore ucciso in Congo | VIDEO (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, è morto durante un attacco a un convoglio dell’Onu a Goma. Insieme a lui sono morti un carabiniere italiano, il trentenne Vittorio Iacovacci, e l’autista. Il conduttore di Propaganda Live, Diego Bianchi, aveva intervistato l’ambasciatore nel 2019 proprio presso l’ambasciata africana di Kinshasa. Nato a Saronno, in provincia di Varese, Luca Attanasio aveva 43 anni. Si era laureato alla Bocconi nel 2001 e nel 2003 aveva iniziato la carriera diplomatica. Aveva maturato esperienze in Svizzera, Marocco e Nigeria. Dal 2017 Attanasio era capo missione a Kinshasa. Dal 31 ottobre 2019 è stato confermato in Sede in qualità di Ambasciatore Straordinario ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del, è morto durante un attacco a un convoglio dell’Onu a Goma. Insieme a lui sono morti un carabiniere italiano, il trentenne Vittorio Iacovacci, e l’autista. Il conduttore di Propaganda Live,, aveva intervistato l’ambasciatore nelproprio presso l’ambasciata africana di Kinshasa. Nato a Saronno, in provincia di Varese,aveva 43 anni. Si era laureato alla Bocconi nel 2001 e nel 2003 aveva iniziato la carriera diplomatica. Aveva maturato esperienze in Svizzera, Marocco e Nigeria. Dal 2017era capo missione a Kinshasa. Dal 31 ottobreè stato confermato in Sede in qualità di Ambasciatore Straordinario ...

