Luca Attanasio, Di Maio: “Vile attacco nei confronti di due servitori dello Stato, ora la verità su quanto successo in Congo” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Ho appena appreso da poche ore del Vile attacco che ha visto perdere la vita due servitori dello Stato: l’ambasciatore Luca Attanasio il carabiniere Vittorio Iacovacci. Sono due servitori dello Stato che in Congo stamattina stavano svolgendo una missione umanitaria per il programma alimentare mondiale”. Sono le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al termine del Consiglio dell’Unione europea. “La nostra vicinanza, il nostro pensiero va prima di tutto alle loro famiglie. Stiamo attivando tutte le istituzioni competenti per arrivare il prima possibile alla verità su questo Vile attacco e contestualmente ci siamo già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Ho appena appreso da poche ore delche ha visto perdere la vita due: l’ambasciatoreil carabiniere Vittorio Iacovacci. Sono dueche instamattina stavano svolgendo una missione umanitaria per il programma alimentare mondiale”. Sono le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di, al termine del Consiglio dell’Unione europea. “La nostra vicinanza, il nostro pensiero va prima di tutto alle loro famiglie. Stiamo attivando tutte le istituzioni competenti per arrivare il prima possibile allasu questoe contestualmente ci siamo già ...

