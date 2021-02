L'oncologa, 'per pandemia -30% diagnosi melanoma, fondamentale non interrompere le cure' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - I pazienti trattati con immunoterapia per melanoma avanzato si ammalano meno di Covid -19 rispetto alla popolazione italiana e agli altri malati di cancro: questi i risultati, pubblicati su 'Seminars in Oncology' , di uno studio osservazionale retrospettivo su pazienti curati all'Istituto europeo di oncologia (Ieo) e alla Città della Salute e della Scienza di Torino. "Su 169 pazienti con melanoma in stadio III e IV, trattati prevalentemente con nivolumab, pembrolizumab e ipilimumab nel periodo gennaio-aprile 2020, solo uno è risultato positivo al virus Sars-CoV-2, peraltro senza avere alcun sintomo", spiega Paola Queirolo, direttore della Struttura complessa di oncologia medica dei melanomi, sarcomi e tumori rari dell'Ieo. "E' un risultato importantissimo perché dimostra che questi malati non devono rinunciare alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - I pazienti trattati con immunoterapia peravanzato si ammalano meno di Covid -19 rispetto alla popolazione italiana e agli altri malati di cancro: questi i risultati, pubblicati su 'Seminars in Oncology' , di uno studio osservazionale retrospettivo su pazienti curati all'Istituto europeo di oncologia (Ieo) e alla Città della Salute e della Scienza di Torino. "Su 169 pazienti conin stadio III e IV, trattati prevalentemente con nivolumab, pembrolizumab e ipilimumab nel periodo gennaio-aprile 2020, solo uno è risultato positivo al virus Sars-CoV-2, peraltro senza avere alcun sintomo", spiega Paola Queirolo, direttore della Struttura complessa di oncologia medica dei melanomi, sarcomi e tumori rari dell'Ieo. "E' un risultato importantissimo perché dimostra che questi malati non devono rinunciare alla ...

