Lazio-Bayern Monaco, la ricetta di Inzaghi: “Sarà una bellissima emozione, ecco come ce la giocheremo” (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Domani vogliamo disputare una partita che ci consenta di rimanere aggrappati alla qualificazione".Parola a Simone Inzaghi. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Lazio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì sera allo Stadio Olimpico di Roma: dal momento della compagine tedesca, reduce dalla sconfitta rimediata in Bundesliga contro l'Eintracht, al duello tra Ciro Immobile e Robert Lewandowski. Ma non solo..."Giochiamo contro una squadra 'ingiocabile' ma anche in passato quando ci davano sfavoriti, poi ce la siamo giocata con tutti. Dovremo fare del nostro meglio in una partita lunga 180'. Sarà una bellissima emozione, è anche ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Domani vogliamo disputare una partita che ci consenta di rimanere aggrappati alla qualificazione".Parola a Simone. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì sera allo Stadio Olimpico di Roma: dal momento della compagine tedesca, reduce dalla sconfitta rimediata in Bundesliga contro l'Eintracht, al duello tra Ciro Immobile e Robert Lewandowski. Ma non solo..."Giochiamo contro una squadra 'ingiocabile' ma anche in passato quando ci davano sfavoriti, poi ce la siamo giocata con tutti. Dovremo fare del nostro meglio in una partita lunga 180'.una, è anche ...

DiMarzio : #Lazio, le parole di #Immobile in vista del #BayernMonaco | #UCL - TMit_news : Inzaghi non getta la spugna ?? in partenza. Quante possibilità, in percentuale, ha la Lazio di superare il colosso B… - ForzaLazio__ : NOTIZIE #LAZIO: #Inzaghi il #Bayern? è pericoloso da quando entrano allo stadio. - Mediagol : #Lazio-Bayern Monaco, la ricetta di Inzaghi: 'Sarà una bellissima emozione, ecco come ce la giocheremo'… - fisco24_info : Champions: City record, Bayern e Real trappole italiane: Le big frenano, Lazio e Atalanta cercano l'impresa -