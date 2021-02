Larissa Iapichino, dalla pubblicità da piccola al record di mamma Fiona (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’azzurra ha ottenuto anche la misura standard per Tokyo Larissa Iapichino è inutile dirlo, è la speranza e il futuro dell’atletica italiana e del salto il lungo. Del resto è stata cresciuta da Beppe Iapichino, ex atleta di salto con l’asta e dall’ex campionessa italiana, sempre di salto il lungo, Fiona May. Da mamma Fiona ha preso il fisico longilineo, l’eleganza e la bravura nell’atletica che ha iniziato a onor del vero quasi per caso. Nel weekend, ad Ancona, ai Campionati Italiani Indoor ha siglato 6.91 misura che le ha consentito di qualificarsi per i Giochi di Tokyo e di eguagliare il record proprio di mamma e di siglare quello del Mondo U20. Durante la gara, dagli spalti Fiona May, che ha ammesso di aver deciso all’ultimo di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’azzurra ha ottenuto anche la misura standard per Tokyoè inutile dirlo, è la speranza e il futuro dell’atletica italiana e del salto il lungo. Del resto è stata cresciuta da Beppe, ex atleta di salto con l’asta e dall’ex campionessa italiana, sempre di salto il lungo,May. Daha preso il fisico longilineo, l’eleganza e la bravura nell’atletica che ha iniziato a onor del vero quasi per caso. Nel weekend, ad Ancona, ai Campionati Italiani Indoor ha siglato 6.91 misura che le ha consentito di qualificarsi per i Giochi di Tokyo e di eguagliare ilproprio die di siglare quello del Mondo U20. Durante la gara, dagli spaltiMay, che ha ammesso di aver deciso all’ultimo di ...

matteosalvinimi : Straordinaria Larissa Iapichino, atleta delle Fiamme Gialle! A soli 18 anni entra nella storia dell'atletica eguagl… - matteorenzi : 6.91 nel salto in lungo! Ecco il video del record mondiale under 20 di Larissa Iapichino, una diciottenne strepitos… - GassmanGassmann : Larissa Iapichino ... 6.91 !!! Record mondiale junior e qualifica per #Tokio2021 !!! Italiana ,nera, grandissima!!!… - ianne_katia : RT @matteosalvinimi: Straordinaria Larissa Iapichino, atleta delle Fiamme Gialle! A soli 18 anni entra nella storia dell'atletica eguaglian… - SuxxTweeter : @doluccia16 Posso dire ma quanto è bona? ?? #Iapichino #LarissaIapichino #larissa -