La pandemia è a un nuovo culmine, ora serve una traiettoria italiana (Di lunedì 22 febbraio 2021) Avanti con i colori delle regioni o meglio un lockdown preventivo? I dati e i trend non impongono una scelta: a compierla deve essere la politica, poiché tutte le diverse vie hanno un costo sociale. E perché la pandemia è a un nuovo culmine: di complessità Leggi su corriere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Avanti con i colori delle regioni o meglio un lockdown preventivo? I dati e i trend non impongono una scelta: a compierla deve essere la politica, poiché tutte le diverse vie hanno un costo sociale. E perché laè a un: di complessità

guerini_lorenzo : Oggi sopralluogo alla Cecchignola al nuovo #Hub vaccinale della #Difesa. 32 postazioni 40 medici 70 infermieri. Ope… - pfmajorino : Ho come l'impressione che se @WRicciardi facesse meno interviste i numeri della pandemia cmq non cambierebbero . T… - La7tv : #omnibus L'analisi di @AugustoMinzolin sul nuovo governo #Draghi: 'Il cambiamento era necessario, lo dicevo da più… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Avanti con i colori delle regioni o meglio un lockdown preventivo? I dati e i trend non impongono una scelta - Corriere : Avanti con i colori delle regioni o meglio un lockdown preventivo? I dati e i trend non impongono una scelta -