Kingdom Hearts 3 per PC svela i requisiti di sistema minimi e raccomandati (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo anni di attesa Square Enix ha finalmente annunciato che il franchise di Kingdom Hearts arriverà su PC tramite Epic Games Store il mese prossimo. La serie ha una lunga storia di uscite, e quasi tutte arriveranno su EGS, incluso l'ultimo capitolo principale della serie, Kingdom Hearts 3. E ora sono disponibili i requisiti per PC. Avrete bisogno almeno di un Intel Core i5 3330 o un AMD Ryzen3 1200 con 8 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 760 o una AMD Radeon R7 260X. Tra i requisiti consigliati troviamo un Intel Core i5 7500 o un AMD Ryzen 3 3100 4-Core 3.6GHz e una NVIDIA GeForce GTX 1070 e AMD Radeon RX Vega 56. Avrete anche bisogno di 75 GB di spazio di archiviazione. Su Epic Games Store ci sono anche gli altri capitoli con requisiti inferiori, quindi se riuscite ...

