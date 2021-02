Io, professione mitomane: perché è stata chiusa la pagina che prendeva in giro i giornalisti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Da giorni sul web ci si chiedeva per quale motivo fosse stata chiusa la pagina ‘Io, professione mitomane’: la risposta dei responsabili. La chiusura improvvisa delle pagine social (sia quella Facebook che quella Twitter) di ‘Io, professione mitomane‘, ha fatto ancora più rumore delle segnalazioni e della messa alla berlina dei professionisti del giornalismo. La pagina in questione, nata da un’idea di Andrea Scanzi e gestita da un collettivo, si era posta il compito di salvare il mondo del giornalismo e quello della comunicazione dai mitomani. Ovviamente si trattava di una denuncia satirica di tutti gli eccessi che si osservano nel mondo della comunicazione e che rischiano di tramutare il giornalismo in qualcosa di differente e meno ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Da giorni sul web ci si chiedeva per quale motivo fossela‘Io,’: la risposta dei responsabili. La chiusura improvvisa delle pagine social (sia quella Facebook che quella Twitter) di ‘Io,‘, ha fatto ancora più rumore delle segnalazioni e della messa alla berlina dei professionisti del giornalismo. Lain questione, nata da un’idea di Andrea Scanzi e gestita da un collettivo, si era posta il compito di salvare il mondo del giornalismo e quello della comunicazione dai mitomani. Ovviamente si trattava di una denuncia satirica di tutti gli eccessi che si osservano nel mondo della comunicazione e che rischiano di tramutare il giornalismo in qualcosa di differente e meno ...

