Insulti a Giorgia Meloni “Nessuna solidarietà per lei” dice Selvaggia Lucarelli (Di lunedì 22 febbraio 2021) La giornalista Selvaggia Lucarelli non si schiera con Giorgia Meloni: a sua detta, gli Insulti ricevuti dal professor Gozzini sono orribili ma questo non cambia le cose. “Non posso concedere solidarietà a chi ha fatto dell’ intolleranza e della divisione il suo credo politico”: con queste parole la giornalista Selvaggia Lucarelli commenta gli attacchi ricevuti da L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 22 febbraio 2021) La giornalistanon si schiera con: a sua detta, gliricevuti dal professor Gozzini sono orribili ma questo non cambia le cose. “Non posso concederea chi ha fatto dell’ intolleranza e della divisione il suo credo politico”: con queste parole la giornalistacommenta gli attacchi ricevuti da L'articolo proviene da Leggilo.org.

