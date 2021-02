sportli26181512 : Immobile: “Sfidare Lewandowski è un premio, servirà la gara perfetta”: Immobile: “Sfidare Lewandowski è un premio,… - laziolibera : Immobile: “Sfidare il Bayern già un traguardo. Su Lewandowski…” - Fprime86 : RT @CorSport: #Immobile: “Sfidare il #Bayern già un traguardo. Su Lewandowski…” - CorSport : #Immobile: “Sfidare il #Bayern già un traguardo. Su Lewandowski…” - sportli26181512 : Immobile: “Sfidare il Bayern già un traguardo. Su Lewandowski…”: L’attaccante della Lazio carico in vista del super… -

Cirovuol essere da 10 per la sfida di Champions con il Bayern Monaco di domani sera. Un appuntamento prestigioso anche nel duello con Lewandowski, suo fiero antagonista sino all'ultimo nella ...... "Che cosa mi piace di più di Lewandowski? Che non è mai soddisfatto - ha proseguito- ...grandi giocatori come lui e Ronaldo mi rende molto felice". . 22 febbraio 2021Lazio-Bayern Monaco di Champions League è alle porte e per gli amanti dei numeri e degli scontri tra uomini chiave, sarà la sfida tra due bomber implacabili: Ciro Immobile e Robert Lewandowski. I due ...Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della UEFA alla vigilia del match col Bayern.