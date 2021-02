Giacomo Urtis | la confessione inaspettata | soltanto adesso l’ha rivelato

(Di lunedì 22 febbraio 2021)si confessa a “Chi”e si lascia andare ad una vera e propria: vediamo i dettagli. È stato uno dei concorrenti di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip,. Ed, anche se è entrato in un secondo momento, in un vero e proprio batter baleno, è riuscito a farsi amare. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

pomeriggio5 : Giacomo Urtis ha dei dubbi sul bacio tra Zenga e Rosalinda... Frutto di una strategia? ?? #Pomeriggio5 - LivviElisa : RT @IreneCreuzaDeMa: Mario Ermito, Pierpaolo Pretelli, Massimiliano Morra, Giacomo Urtis. Grazie di difendere Dayane. Uomini si nasce.… - AbKaviar : RT @IreneCreuzaDeMa: Mario Ermito, Pierpaolo Pretelli, Massimiliano Morra, Giacomo Urtis. Grazie di difendere Dayane. Uomini si nasce.… - IreneCreuzaDeMa : Mario Ermito, Pierpaolo Pretelli, Massimiliano Morra, Giacomo Urtis. Grazie di difendere Dayane. Uomini si nasce.… - steipank : stavo sbirciando le storie in evidenza di mamma fariba (vi consiglio di vederle è iconica) e ho trovato questa foto… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis

Nuovo clamoroso gossip dietro le quinte del Grande Fratello Vip. Lontano dalle telecamere del reality condotto da Alfonso Signorini, due ex concorrenti di questa edizione sarebbero quasi venuti alle ...... in cui si possono leggere dei commenti di sostegno da parte di Alessia Marcuzzi, Martina Hamdy e i suoi ex compagni di avventura, Filippo Nardi, Maria Teresa Ruta e Sonia Lorenzini.Quando ci sarà la finale del GF Vip. E in questa occasione si scoprirà chi vincerà quest’ultima lunghissima edizione del reality show ...Qualche settimana si era parlato di un flirt tra loro. Stavolta, invece, sembra che Mario Ermito e Giacomo Urtis abbiano dato vita a un vero e proprio ...