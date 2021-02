Francesco Bruni scrive la storia con Luna Rossa: secondo timoniere non anglosassone a giocarsi la America’s Cup! (Di lunedì 22 febbraio 2021) Francesco Bruni ha scritto una piccola pagina di storia della vela internazionale. Il siciliano sta brillando al timone di Luna Rossa ed è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della Prada Cup. Il 47enne, nella rivoluzionaria conformazione con due timonieri pensata da Team Prada Pirelli, ha giganteggiato nelle ultime settimane e ha contribuito in maniera determinante ai trionfi su American Magic in semifinale (4-0) e su Ineos Uk in finale (7-1). Il nostro portacolori, in coppia con l’australiano James Spithill, ha mostrato tutto il suo talento nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e ha fatto capire di essere un autentico portento, distinguendosi in diversi frangenti. Francesco Bruni è diventato il secondo timoniere non ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021)ha scritto una piccola pagina didella vela internazionale. Il siciliano sta brillando al timone died è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della Prada Cup. Il 47enne, nella rivoluzionaria conformazione con due timonieri pensata da Team Prada Pirelli, ha giganteggiato nelle ultime settimane e ha contribuito in maniera determinante ai trionfi su American Magic in semifinale (4-0) e su Ineos Uk in finale (7-1). Il nostro portacolori, in coppia con l’australiano James Spithill, ha mostrato tutto il suo talento nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e ha fatto capire di essere un autentico portento, distinguendosi in diversi frangenti.è diventato ilnon ...

Gianlucamisu : RT @RosarioCerra: “Siamo italiani, e che cavolo!” dice Francesco Bruni from #Palermo, timoniere di #LunaRossaPradaPirelli appena vinta la #… - AvvPaolaCatania : RT @LeolucaOrlando1: Un vero trionfo per @lunarossa alla @PradaCupLive che parla anche siciliano con Agostino Randazzo e Francesco Bruni. B… - broynette : .@JSpithill vs Francesco Bruni ?? Forza @lunarossa ! ???? & ?? - oslo54 : RT @LeolucaOrlando1: Per @lunarossa un vero trionfo in @PradaCupLive che parla anche palermitano con Francesco Bruni e Agostino Randazzo co… - DavideTedesco74 : RT @MondoPalermo: 'Forza #Palermo', l'urlo di Francesco Bruni celebra la vittoria di Luna Rossa -