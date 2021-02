Di Battista lascia il MoVimento, non risulta più neppure tra gli iscritti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cristina Martelli Alessandro Di Battista è formalmente fuori dal MoVimento 5 stelle. L’ex deputato, come anticipato dalle agenzie e confermato a ilfattoquotidiano.it, ha infatti rinunciato all’iscrizione al M5s. E, non essendo più nel MoVimento, non risulta più neppure tra gli iscritti che compaiono sulla pagina della piattaforma Rousseau. Dibba si schiera al fianco dei parlamentari espulsi che non hanno votato la fiducia al governo Draghi. Ma senza essere stato espulso, è lui che autonomamente esce dal MoVimento. Dopo il voto su Rousseau dello scorso 11 febbraio con cui la base pentastellata ha dato il suo via libera all’ingresso del M5S nel governo Draghi, l’ex deputato aveva preso le distanze dal MoVimento («da oggi non parlo più a nome del ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 22 febbraio 2021) Cristina Martelli Alessandro Diè formalmente fuori dal5 stelle. L’ex deputato, come anticipato dalle agenzie e confermato a ilfattoquotidiano.it, ha infatti rinunciato all’iscrizione al M5s. E, non essendo più nel, nonpiùtra gliche compaiono sulla pagina della piattaforma Rousseau. Dibba si schiera al fianco dei parlamentari espulsi che non hanno votato la fiducia al governo Draghi. Ma senza essere stato espulso, è lui che autonomamente esce dal. Dopo il voto su Rousseau dello scorso 11 febbraio con cui la base pentastellata ha dato il suo via libera all’ingresso del M5S nel governo Draghi, l’ex deputato aveva preso le distanze dal(«da oggi non parlo più a nome del ...

