Cortesano, uccide la sua ex moglie con un’accetta e poi tenta il suicidio (Di lunedì 22 febbraio 2021) E’ drammatico dover parlare anche oggi, di un’ennesimo caso di violenza contro le donne. Abbiamo ancora negli occhi il volto di Clara, uccisa dal suo ex a Genova, e oggi la storia che dobbiamo raccontare, purtroppo, è quella di un’altra donna uccisa dal suo ex . I fatti sono accaduti a Cortesano, in zona Maso Saracini, piccolo centro a pochi chilometri da Trento. A uccidere la sua ex moglie è stato un imprenditore di 39 anni. L’assassino è Lorenzo Cattoni; l’uomo ha ucciso la ex moglie, Deborah Saltori, 42 anni, sembra utilizzando un’accetta e colpendola alla carotide. Il femminicidio è avvenuto nella campagna in cui l’uomo stava lavorando. Secondo quanto si apprende in questi minuti, dopo aver ucciso la sua ex moglie, l’uomo ha anche tentato di togliersi la vita ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 febbraio 2021) E’ drammatico dover parlare anche oggi, di un’ennesimo caso di violenza contro le donne. Abbiamo ancora negli occhi il volto di Clara, uccisa dal suo ex a Genova, e oggi la storia che dobbiamo raccontare, purtroppo, è quella di un’altra donna uccisa dal suo ex . I fatti sono accaduti a, in zona Maso Saracini, piccolo centro a pochi chilometri da Trento. Are la sua exè stato un imprenditore di 39 anni. L’assassino è Lorenzo Cattoni; l’uomo ha ucciso la ex, Deborah Saltori, 42 anni, sembra utilizzandoe colpendola alla carotide. Il femminicidio è avvenuto nella campagna in cui l’uomo stava lavorando. Secondo quanto si apprende in questi minuti, dopo aver ucciso la sua ex, l’uomo ha ancheto di togliersi la vita ma ...

