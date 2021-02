Congo, Procura Roma apre indagine su morte ambasciatore e carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo in relazione alla morte dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci. Nel procedimento, coordinato dal Procuratore capo Michele Prestipino, si procede per sequestro di persona con finalita’ di terrorismo. La Procura di Roma, che ha competenza nei casi di omicidi di italiani all’estero, ha delegato le indagini ai carabinieri del Ros. Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 febbraio 2021)– Ladiha aperto un fascicolo in relazione alladell’italiano in, Luca Attanasio, e delVittorio Iacovacci. Nel procedimento, coordinato daltore capo Michele Prestipino, si procede per sequestro di persona con finalita’ di terrorismo. Ladi, che ha competenza nei casi di omicidi di italiani all’estero, ha delegato le indagini ai carabinieri del Ros.

