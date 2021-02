Beyoncè sempre più fetish infiamma i social a colpi di latex e lato B nudo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Curve burrose e sensuali, in body di latex con lato B a vista e stivali al ginocchio Beyoncè lascia i suoi follower a bocca aperta condividendo una serie di scatti della sua terza collezione Ivy Park in cui posa con look diversi e spesso molto sexy. In tempi di Covid, la cantante, sempre più modaiola, ha sostituito il palco con i set fotografici di moda per lanciare, nei panni di modella oltre che di imprenditrice, le sue collezione nel nome della body positivity. Un inno alle forme curvy, di cui la popstar si è fatta portavoce. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 22 febbraio 2021) Curve burrose e sensuali, in body diconB a vista e stivali al ginocchiolascia i suoi follower a bocca aperta condividendo una serie di scatti della sua terza collezione Ivy Park in cui posa con look diversi e spesso molto sexy. In tempi di Covid, la cantante,più modaiola, ha sostituito il palco con i set fotografici di moda per lanciare, nei panni di modella oltre che di imprenditrice, le sue collezione nel nome della body positivity. Un inno alle forme curvy, di cui la popstar si è fatta portavoce.

