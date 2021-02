Attentato, ucciso ambasciatore italiano e carabiniere. Assalto durante un’operazione in RD Congo (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio ed un carabiniere, a quanto si apprende, sono rimasti uccisi in un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite nell’est del Paese. L’attacco è avvenuto vicino alla città di Kanyamahoro intorno alle 10.15. L’attacco era parte di un tentativo di sequestro, secondo quanto reso noto dal Virunga National Park. Diversi gruppi armati operano nella zona di Virunga, al confine tra Congo, Ruanda e Uganda, nell’est del paese. La notizia viene così riferita dal ministero degli Esteri: “È con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell’ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’nella Repubblica democratica delLuca Attanasio ed un, a quanto si apprende, sono rimasti uccisi in un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite nell’est del Paese. L’attacco è avvenuto vicino alla città di Kanyamahoro intorno alle 10.15. L’attacco era parte di un tentativo di sequestro, secondo quanto reso noto dal Virunga National Park. Diversi gruppi armati operano nella zona di Virunga, al confine tra, Ruanda e Uganda, nell’est del paese. La notizia viene così riferita dal ministero degli Esteri: “È con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell’d’Italia nella Repubblica Democratica delLuca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri. ...

