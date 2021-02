Atalanta-Napoli, match analysis. La svolta? Con meno possesso, ma più verticale. Muriel? E’ il vero post Gomez (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’incontro tra Atalanta e Napoli si è deciso nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato dal punto di vista delle occasioni, ma con un predominio territoriale abbastanza netto a favore della squadra bergamasca, i nerazzurri hanno dominato la ripresa, segnando … Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’incontro trasi è deciso nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato dal punto di vista delle occasioni, ma con un predominio territoriale abbastanza netto a favore della squadra bergamasca, i nerazzurri hanno dominato la ripresa, segnando …

Atalanta_BC : ?? In campo così contro il Napoli! ?? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - DiMarzio : #Napoli, attimi di paura per Victor #Osimhen - sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - Dalla_SerieA : Atalanta-Napoli 4-2: tabellino, sintesi e marcatori - - Dalla_SerieA : Gasperini espulso in Atalanta-Napoli: le parole dette all'arbitro - -